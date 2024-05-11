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Букмекеры обновили прогнозы перед финалом Евровидения: Украина "вылетела" из пятерки лидеров

Кто победит в финале Евровидения (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Уже сегодня состоится финал Евровидения. И многих интересует, кто победит в конкурсе. А ответ на это пытаются спрогнозировать букмекеры, постоянно обновляющие прогнозы.

Кто может победить на Евровидении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld.

Обновлены прогнозы букмекеров

Да, победу на Евровидении все же прочат Хорватии. У Baby Lasagna с его песней "Rim Tim Tagi Dim", как считают букмекеры, есть 42% на первое место.

Второе место может занять певица Эден Голан из Израиля. А третье - Nemo из Швейцарии. Кстати, именно ему сначала прочили победу, но мощное выступление "Бейби Лазаньи" в первом полуфинале все изменило.

Кто победит на Евровидении (скриншот)

На четвертом месте может оказаться Франция, а на пятом - Ирландия. А Украина, которая в течение нескольких дней уверенно держалась в "пятерке", сейчас оказалась на шестой строчке.

Впрочем, прогнозы букмекеров могут быстро измениться и не правдивы на все 100%. Победителей Евровидения определят путем голосования, поэтому финальные результаты могут всех удивить.

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