Будуть серйозні проблеми: Комаровський застеріг про неприємності

Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про загартовування горла і застеріг батьків про неприємності. Про це експерт повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Комаровский повідомив, що від природи горло дитини холоду не боїться, однак, якщо завжди було тепле, а зараз стане холодне, то можуть виникнути проблеми. Тому загартовування горла потрібно починати з подачі дитині напоїв виключно кімнатної температури, без нагрівання.

"Після цього підключаємо напої з холодильника, привчаємо дитину до того, що це холодне потрібно спочатку потримати в роті, а потім проковтнути. А ось вже після того, як дитина може спокійно пити холодну воду з холодильника, починаємо екстремальні процедури", - пише експерт.

Скріншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

В якості незвичайного лікування він пропонує купити морозиво і їсти його по чайній ложці три рази на день, збільшуючи дози, і врешті-решт з'їсти цілу порцію. Найголовніше, за словами лікаря, не припиняти, коли дитина захворіє.

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