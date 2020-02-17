Наче знав: у Дніпрі в страшній аварії загинув відомий ведучий

Відомий ведучий і організатор святкових заходів з Дніпра загинув у жахливій ДТП 16 лютого. 30-річного Олександра Усачова і його 4-річну дочку збили злочинці на іномарці, які влаштували погоню з поліцією.

Як наголошується, ДТП сталася ввечері у неділю, 16 лютого, на Слобожанському проспекті. Злочинці на викраденому автомобілі Audi, в якому везли викраденого чоловіка, на перехресті збили трьох пішоходів. Усачов Олександр загинув на місці від сильних травм, за життя його дочки Наді зараз борються лікарі обласної дитячої клінічної лікарні. Третя жертва аварії також знаходиться в лікарні.

Відомо, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час скоєння ДТП, він збив стовп, в'їхав у людей, вилетів на тротуар, де дивом не збив ще двох осіб.

"Для себе і не жив практично. Яскравий і творчий, добрий, фантастично чуйний. Абсолютний безсрібник – таких зараз немає...Квапився віддавати себе людям. Як ніби щось знав...", - розповіли про Усачова друзі в соціальних мережах.

Також повідомляється, що прощання з ведучим відбудеться у вівторок, 18 лютого по вулиці Воронезькій, 16, о 11:00.

Усачов Олександр загинув у ДТП в Дніпрі

Крім того, друзі Олександра Усачова розмістили номери карт для збору допомоги рідним загиблого ведучого.

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