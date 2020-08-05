Ніби машина збила: лідер "Кварталу 95" захворів на COVID-19

Олександр Пікалов, художній керівник і автор "Кварталу 95" розповів, що переніс коронавірус і поділився "враженнями" від зустрічі з COVID-19.

Про це гуморист розповів в ефірі YouTube-каналу Зе Інтерв'юер ведучому Анатолію Анатолічу. Пікалов каже, не сумнівався, що його спіткає ця доля - перенести коронавірус.

"Все, що відбувається в нашому житті, я повинен випробувати", - каже шоумен.

Свій стан в розпал хвороби сам Пікалов описав "ніби збила машина". З коронавірусом він опинився в лікарні.

"Стан, ти відчуваєш себе повним дурнем. Все болить, ломить тіло... Класична форма, 37,5, вісім днів", - розповів Пікалов і подякував лікарям Олександрівської лікарні. - Живий здоровий, п'ю, курю. Все працює".

Олександр Пікалов розповів, як переніс коронавірус (відео: YouTube/Зе Інтерв'юер)

Нагадаємо, що на початку червня Олена Зеленська захворіла на коронавірус і потрапила в лікарню. Перша леді розповіла про своє зараження COVID-19

Тим часом, в Україні за останню добу новий антирекорд по коронавірусу. За останню добу на 5 серпня захворіло 1271 осіб. На сьогодні, в Україні 75 490 випадків COVID-19, понад 40 000 видужали й 1788 смертей.