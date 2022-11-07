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Будьте осторожны! Эти продукты могут вызвать головную боль и мигрень

Какие продукты могут вызвать головную боль и мигрень (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые продукты и добавки могут спровоцировать головную боль и мигрень. Американские врачи составили список таких продуктов и призвали быть осторожнее с сыром, шоколадом, кофе и вином.

Какие еще продукты могут спровоцировать головную боль, назвали в статье в MedicalNewsToday.

Как отмечают специалисты, продукты и их ингредиенты могут действовать как триггеры для головной боли и мигрени приблизительно у 50% людей.

В список входят:

  • Аспартам - искусственный подсластитель
  • Глутамат натрия - есть в очень многих продуктах и фастфуде
  • Кофеин
  • Алкоголь, особенно красное вино
  • Шоколад
  • Некоторые виды орехов
  • Дрожжи
  • Выдержанные сыры
  • Маринованные или ферментированные продукты
  • Переработанное или вяленое мясо

Как показало одно из исследований в 2021 году, растительная пища стала триггером головной боли у 40% людей из 3935 человек. Головная боль при этом возникала в течении 1-2 часов после употребления пищи. И самой частой причиной был указан арбуз - у 29% участников.

Что такое мигрень?

Это распространенное заболевание, которым страдает почти 14% людей на планете. Обычно проявляется очень сильной головной болью с другими симптомами - тошнотой, общей слабостью, невозможностью работать и даже порой открыть глаза.

Врачи рекомендуют людям с частыми мигренями завести дневник питания и попытаться выяснить, какие именно продукты могут провоцировать головную боль.

Реакция у каждого человека может быть сугубо индивидуальная, и головная боль может посетить как почти сразу, так и через несколько часов.

Чаще всего боль появляется после употребления алкоголя, пищи с искусственными подсластителями, цитрусовыми или переработанным мясом - колбаса, хот-доги, гамбургеры.

Кстати, ранее мы писали о том, какие симптомы категорически нельзя игнорировать.

А еще рассказывали о том, что врачи назвали причины внезапного головокружения.

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