Будьте обережні: Супрун перерахувала симптоми небезпечного захворювання

Супрун пояснила, які продукти можуть викликати небезпечне й смертельне захворювання
Уляна Супрун повідомила, що в регіони України вирушила найбільша партія сироваток проти небезпечного захворювання – ботулізму. Вона нагадала правила безпеки, які допоможуть уникнути зараження цим небезпечним захворюванням і розповіла, якими воно проявляється симптомами.
Ботулізм – це харчове отруєння, яке виникає після вживання в їжу продуктів з ботулотоксинами. Збудник цього захворювання поширений в природі і утворює надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів спори. Ботулотоксин – одна з найсильніших у природі отрут і її смертельна доза для людини становить лише 0,3 мкг.
Супрун перерахувала продукти, які не варто вживати, щоб не заразитися ботулізмом:
Ботулізм - дуже небезпечне захворювання (facebook.com/ulanasuprun)
Також Уляна Супрун розповіла про симптоми, які з'являються після отруєння. Вона зазначила, що симптоми ботулізму проявляються через 7 -24 години після вживання зараженої їжі.
"Якщо є найменша підозра на ботулізм, негайно зверніться до лікаря. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики та правильного лікування. Лікування ботулізму в більшості випадків супроводжується введенням ботулінічного антитоксину - препарату, що містить антитіла для нейтралізації токсину. Чим швидше пацієнту введуть "протиотруту", тим менше ризиків для здоров'я, ускладнень і необоротних наслідків", - порекомендувала Супрун.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун зробила несподівану заяву про емоційне вигоряння на роботі.
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