Будьте обережні: Комаровський розповів про знеболюючі для дітей

Доктор Євген Комаровський відповів на важливе питання, яким часто задаються батьки малюків, що зіткнулися з першими труднощами при прорізуванні молочних зубів. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Так, на думку Євгенія Комаровського, знеболюючі мазі, креми і краплі для дітей, у яких починають прорізуватися зуби, можна застосовувати, але з обережністю.

Якщо ви все ж зважилися скористатися, наприклад, знеболюючими гелями, ви повинні бути точно впевнені, що занепокоєння і примхливість дитини пов'язані саме з прорізуванням зубів.

Комаровський радить: перед тим, як скористатися знеболенням, потрібно проконсультуватися з лікарем.



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Комаровський розповів про знеболюванні при прорізуванні зубів (фото: twitter.com/UNICEF_UA)

"Мама повинна для початку з допомогою доктора переконатися в тому, що причина вашого неспокою саме зуби. Тобто, ви не повинні експериментувати", - говорить Євген Олегович.

Якщо ж причина поганого сну, дратівливості і плачу малюка, все ж зуби, педіатр рекомендує використовувати знеболюючі на ніч і в свічках. Це дасть шанс батькам вночі поспати.

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Також повідомлялося, що іменитий педіатр повідомив про ознаки, які свідчать про те, що дитина отримує недостатньо кальцію.

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