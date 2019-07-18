Будьте обережні: астрологи назвали найнебезпечніші знаки Зодіаку

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які при зближенні можуть виявитися дуже небезпечними. Вони можуть істотно вплинути на інших людей своєю енергетикою, характером і способом життя. Їх небезпека іноді межує з токсичністю.

Овни. Представники цього знака Зодіаку небезпечні не тільки для оточуючих, але і для самих себе, так як у них відсутній інстинкт самозбереження. Вони обожнюють екстрим і пригоди, і що найстрашніше – вони вміють переконати інших людей, що їм слід скласти компанію в божевільній затії. Також Овни страшні сперечальники і готові доводити свою правоту в будь-якій ситуації, тому вони часто опиняються в центрі конфліктів. Основна риса представників цього знака – вони добрі і милі, але так здається тільки на відстані, поблизу – це небезпечний ураган.

Раки. Представники цього знака – злопам'ятні і мстиві. Якщо у вас був в минулому конфлікт з Раком – не сумнівайтеся, він знайде можливість зробити вам яку-небудь гидоту. Вони люблять ставити людей в залежне становище і диктують свої власні правила гри та умови. Якщо перед ними постане вибір між фінансовим успіхом, кар'єрою, підвищенням або дружбою, то вони завжди виберуть перше. Для них друг – це людина, яка може бути чимось корисна і якщо людина для них марна – вона автоматично випадає зі списку друзів.

Діви. Ці люди дуже непередбачувані, хоча багато хто вважає їх добрими і чуйними. Але якщо вони довго змушені терпіти недоліки і витівки іншої людини, то рано чи пізно вони вибухають і тоді дружбі приходить кінець, а навколо все всіяне уламками. Дружити з Дівами можна, вони будуть вірними і надійними, але потрібно акуратно просити у них порад, так як вони славляться тим, що вміють поселити в душі невпевненість.

Найнебезпечніші знаки Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Стрільці. Представники цього знака Зодіаку страшні маніпулятори і енергетичні вампіри. З ними є тільки два варіанти взаємодії – дружба або відсутність будь-яких точок дотику, інакше є ризик постійно знаходитися в поганому настрої. Вони егоїстичні і перш ніж їм довіритися – варто добре подумати. Вони майстри брехні і лестощів і готові скористатися будь-якою ситуацією, щоб досягти поставлених цілей. Також вони непередбачувані у своїх емоціях – сьогодні вони милі, а завтра використовують вашу увагу для своєї наживи.

Козероги. У цих людей дуже рідко з'являються близькі друзі, так як вони самі люблять бути в центрі уваги. Вони можуть зрадити близьку людину і не відчувати при цьому докорів сумління. Їх характер піддається виправленню, але здатні на це тільки ті, хто зможе стати Козерогові близьким другом. Вони дозволяють собі багато і при цьому свято впевнені, що вийдуть сухими з води. Сперечатися з ними не рекомендується, особливо при сторонніх, так як вони вперті і будуть гнути свою лінію до кінця, при цьому будуть ставити опонента в незручне становище.

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