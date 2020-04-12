Будьте обережніше: вчені зробили нове відкриття про коронавирус

Коронавірус 2020 продовжує забирати одне за одним життя людей. Щоб запобігти цьому, вчені намагаються розібратися, звідки ж взявся вірус, як він поширюється і що з цим робити. Не так давно дослідники з Кембриджського університету склали карту генетичної історії інфекції з грудня 2019 року по березень 2020 і з'ясували, що в світі поширюється три штами COVID-19. Про це інформує Daily Mail.

Вихідний вірус, який передався людям від кажанів через ящірок, віднесли до типу А. Дивним виявилося те, що він не був найпоширенішим у Китаї.

Тип A поширений в Австралії та США. Приблизно дві третини американських зразків належали до типу А. У той час як епіцентр пандемії в Китаї був в основному вражений типом В.

У Швейцарії, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах також йде розповсюдження коронавірусу типу B. Тип C пішов від типу B та потрапив у Європу через Сінгапур.

Аналіз даних показує, що оригінальний штам коронавірусу міг поширюватися в Китаї ще на початку осені 2019. А штам B існував вже в переддень Різдва. Це означає, що вірус мутував до того, як в Китаї були зареєстровані перші випадки захворювання.

Керівник дослідження доктор Пітер Форстер припустив, що штам С не мутує, однак закликав ставитися до його відкриття з обережністю, адже вірусу властиво змінювати геном, щоб подолати стійкість імунної системи до різних популяціях.

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