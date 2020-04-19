Будьте обережніше: які інфекційні хвороби є провісниками раку, список

Між рядом інфекційних і розвитком онкологічних захворювань є певний зв'язок. До такого висновку прийшли лікарі з Японії, після вивчення даних про здоров'я більше 48 тисяч осіб. Для більшої точності були проаналізовані щорічні показники грипу, гастроентериту, гепатиту та пневмонії з 2005 по 2012 роки. Результати опублікував "Cancer Immunology Research".

Запальне середовище, яке викликано впливом хімічних канцерогенів, хронічними або генетичними захворюваннями, поширенням інфекцій, може сприяти розвитку онкології.

Співробітниця Вищої школи медицини Кіотського університету Японії Синако Інаїда зазначила, що пацієнти з раком шлунка раніше страждали від пневмонії, з гематологічним раком - від гепатиту, з раком яєчок - грипом.

Фахівець стверджує, якщо певний орган був вражений інфекцією, то не обов'язково буде розвиватися рак саме цього органу. Тому не все так передбачувано, як хотілося і вирахувати наявність хвороби, навіть з наявністю всіх знань, не завжди буде легко.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що розвиток онкології можна передбачити, так як пухлини можуть подавати сигнали за десяток років до розвитку самої хвороби.

Ми писали, що вчені розробили нові хімічні препарати від онкології, до складу яких входить золото і ці ліки будуть менш токсичними, ніж хіміотерапія.

А також повідомляли про те, що онкологи розвінчали головні міфи про рак.