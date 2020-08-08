Будьте особливо уважні: Комаровський розповів, як розпізнати меланому

Меланома є злоякісною пухлиною, яка зустрічається на відкритих ділянках тіла, що піддаються впливу сонячних променів. Про це на своєму YouTube-каналі повідомив Євген Комаровський.

За словами доктора, існує два типи сонячних променів, що призводять до пошкодження шкіри. Найбільш небезпечними вважаються UVA-промені. Вони сприяють виникненню злоякісних утворень.

Виявляється, навіть п'ять сонячних опіків в дитинстві збільшують ризик розвитку меланоми на 80%. Це досить лякаюча цифра, а тому стежити за дитиною варто починати з самого раннього віку.

Комаровський також перерахував ознаки небезпечних родимок на тілі. "Родимка повинна бути круглої або овальної форми. Симетричною. Якщо вона несиметрична, то йдіть до доктора", - зазначив лікар.

Крім того, її краї повинні бути рівними. Доктор закликав особливо уважно ставитися до невусів неоднорідного кольору, а також до тих, діаметр яких перевищує шість міліметрів.

"Останній пункт - динаміка. Наскільки швидко змінюються розміри. Родимка, яка швидко зростає, потребує огляду лікаря", - підсумував експерт.

Дослідження показали, що меланома частіше зустрічається й гірше протікає у блондинів і рудоволосих та рідко зустрічається у чорношкірого населення, вражаючи у них зазвичай лише шкіру пальців рук і ніг або долоней і підошов.

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