Будьте осторожны! Именно эти шесть частей тела больше всего "любят" клещи

Чем опасны клещи

Сезон активности клещей приходится на апрель - ноябрь, но пик - это май и июнь. Риск принести домой "незваного" гостя произрастает в несколько раз. Клещей много не только за городом и в природе, но и на городских газонах, в парках.

Они не прыгают с дерева и не догоняют свою жертву, но эти насекомые настолько мелкие, что легко могут заползти на человека, когда он отдыхает на кошечке или лавочке.

Наибольшая опасность клещей состоит в том, что они могут переносить возбудителей опасных заболеваний, а во время укуса передавать их человеку. И таких болезней - около 150 видов.

Какие части тела больше всего "любят" клещи

У клещей действительно есть любимые участки тела человека и именно на них они садятся чаще всего. Это:

Участок паховых впадин

Запах

Анальные складки

Шея

Складки под молочной железой

Разгибательная поверхность крупных суставов (т.е. коленный, локтевой)

Участок возле ушной раковины

Как объясняют врачи-инфекционисты, клещи кусают свою жертву и в настоящее время выпускают специальную жидкость, чтобы обезболить место укуса. Затем они постепенно присасываются к этому месту. И первый признак может появиться за 2-3 дня, когда место укуса начнет чесаться.

Поэтому следует осматривать себя очень тщательно после отдыха на природе и искать тех членистоногих, которые захотели полакомиться вашей кровью.

Как себя проверять

Вам нужно будет хорошее освещение и желательно – помощник, который сможет посмотреть те участки, которые вы увидеть не можете. Также можно использовать зеркало.

Начните обзор снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх:

Линия носков

Подколенная впадина

Нижняя линия нижнего белья (запах)

Верхняя линия нижнего белья

Живот

Нижняя линия бюстгальтера

Верхняя линия бюстгальтера

Воротник рубашки

Линия волосяного покрова на голове

Ухо

Волосы и кожа головы

Клещ присасывается медленно, погружая с помощью хелицеров голову в образовавшуюся капиллярную лужу крови и вроде бы "ныряет" туда, чтобы добыть пищу для потомства.

Жертва-носитель, которым нередко становятся люди или собаки, необходимо самкам клеща только для завершения жизненного цикла. Она может пить кровь от 2 до 7 дней, чтобы получить весь требуемый объем.