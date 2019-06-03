Будьте пильні! Комаровський розкрив ознаки шарлатанських ліків

Євген Комаровський озвучив основні ознаки неправильних та неефективных ліків, які шарлатани можуть спробувати продати під виглядом мало не панацеї. Відомий педіатр на своїй сторінці в Instagram назвав сім основних ознак, як розпізнати обман.

Доктор Комаровський, який раніше дав поради щодо правильного підбору сонцезахисних окулярів для дітей, закликав до пильності, щоб не попасти на гачок недобросовісних "фахівців".

1 ознака - особисті свідоцтва.

"Ефективність засобу підтверджується історіями успіху. Їх легко вигадати, і вони не замінюють наукових даних", - зазначив лікар вищої категорії.

2 швидка дія.

Комаровський розповів, що насправді набагато захворювань лікуються швидко, і розмови про нереалістичні терміни є характерною ознакою обману.

3 ознака - натуральність компонентів.

Корисність природних компонентів і шкідливість "хімії" - поширений міф, наголосив доктор Комаровський і додав, що звернення до нього є підставою для недовіри.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

4 чудодійні засоби.

"Посилання на "науковий прорив", "секретну розробку", "оборонну технологію" в рекламі підозрілі. Справжні прориви в медицині завжди широко висвітлюються в пресі", - написав педіатр.

5-ою ознакою Комаровський назвав "теорії змови".

"Згадка про фармацевтичну промисловість та уряди, які приховують чудодійний засіб, служать для маніпуляції покупцями", - зазначив він.

6-а ознака - один продукт лікує безліч хвороб.

Комаровський зазначив, що панацеї не існує, а препарати з обіцянкою вилікувати широкий спектр захворювань досить підозрілі.

7 відсутність побічних ефектів.

"Не буває ефективних медичних впливів без побічних ефектів. Якщо їх наявність заперечується, це підозріло", - написав доктор Комаровський.

Доктор Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як повідомлялося раніше, доктор Комаровський розповів про найнебезпечніший вид алергії, при якій варто відкласти вакцинацію.

Також ми писали про те, що нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вжиття алкоголю під час вагітності.

Нагадаємо, що днями Євген Комаровський розповів, чи варто кутати дитину під час хвороби.