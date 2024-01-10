Будете все помнить! Нутрициолог рассказала, что поможет улучшить работу мозга

Что добавить в рацион

Специалист говорит, что 16% общей массы мозга - это жир. Поэтому лучшая пища для мозга - это жиры (орехи, Омега-3, черный горький шоколад и морская рыба)

Поддержать работу мозга помогут:

Омега-3 жирные кислоты - они повышают когнитивные возможности мозга

Фосфолипиды, необходимые для синтеза и работы клеточных мембран. Фосфатидилсерин обеспечивает пластичность мозга, способность концентрироваться и логически рассуждать

Ашвагандха помогает уменьшить образование амилоидных бляшек и справиться со стрессом

Бакопа помогает восстановлению холинергической функции, одной из ключевых нейромедиаторных систем головного мозга

Q10 - замедляет возрастное старение мозга и поддерживает митохондриальную функцию

PQQ - необходима мозгу для увеличения количества митохондрий и отвечает за работу краткосрочной памяти

Магний укрепляет синапсы - нервные контакты

Как физические упражнения влияют на здоровье

Занятия спортом связаны с улучшением как физического, так и психического здоровья. У людей, занимающихся спортом, более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

В детстве физические упражнения способствуют лучшим показателям в школе и стремлению к познанию. Взрослым физические упражнения помогают поддержать когнитивные показатели и обеспечить устойчивость против нейродегенеративных расстройств, таких как деменция.

Сон

Сон является важной составляющей человеческой жизни, но многие до сих пор не понимают взаимосвязи между хорошим здоровьем мозга и процессом сна. Во время сна мозг реорганизуется, перезаряжается и удаляет токсичные побочные продукты, благодаря чему поддерживает себя в форме.

Кроме того, сон очень важен для обработки переживаний, поддержания иммунитета, когнитивных и эмоциональных функций и умственного отдыха. Недостаток сна снижает концентрацию памяти.