Будете готовы ко всему: кардиолог назвала лекарства, которое нужно взять в отпуск

При планировании отпуска следует не только тщательно искать купальника, но и ответственно отнестись к подбору лекарств. Есть определенный список, который стоит взять с собой в путешествие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
По словам врача, в базовый список для аптечки в отпуск входят:
При отравлении следует иметь:
Травмы, ожоги:
Добавим, что препарат в Украине продается свободно, в другой стране может оказаться рецептурным, стоить гораздо дороже или отсутствовать.
В ручную кладь желательно брать только препараты, необходимые во время полета (жидкости должны быть во флаконах объемом до 100 мл). Если лекарства много, основную аптечку упаковайте в багаж.
К тому же когда прибудете на место отдыха, проследите за тем, чтобы дорожная аптечка стояла в прохладном месте, чтобы на лекарства не падали прямые солнечные лучи.
Перед тем, как собрать аптечку в поездку, следует проверить:
Ранее мы сообщали, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.
Также врач называл топ ненужных лекарств для украинцев.