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Будете готовы ко всему: кардиолог назвала лекарства, которое нужно взять в отпуск

Четверг 06 июня 2024 10:33
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Будете готовы ко всему: кардиолог назвала лекарства, которое нужно взять в отпуск Какое лекарство нужно взять в отпуск (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

При планировании отпуска следует не только тщательно искать купальника, но и ответственно отнестись к подбору лекарств. Есть определенный список, который стоит взять с собой в путешествие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Список лекарств в отпуск

По словам врача, в базовый список для аптечки в отпуск входят:

  • обезболивающие, они же жаропонижающие средства (нурофен, парацетамол)
  • средства от аллергии (кларитин, никсар, цитрин)
  • крем и мазь от зуда, особенно, когда покусали комары (фенистил, тридерм)
  • капли в нос, если заложило, любые сосудосуживающие и обязательно средство типа аквамариса, чтобы промывать
  • леденцы для горла

При отравлении следует иметь:

  • от диареи (регидрон), если ситуация достаточно сложная - лоперамид 4 мг.
  • средства от рвоты (метоклопрамид 4 мг)
  • на фоне рвоты может прорваться изжога, отрыжка (Фосфалюгель)
  • от запора возьмите микролакс

Травмы, ожоги:

  • пантенол, рекомендую в виде аэрозоля
  • пластырь, бинт, кровоостанавливающая губка
  • градусник, тонометр
  • SPF средства, чтобы не сгореть

Добавим, что препарат в Украине продается свободно, в другой стране может оказаться рецептурным, стоить гораздо дороже или отсутствовать.

В ручную кладь желательно брать только препараты, необходимые во время полета (жидкости должны быть во флаконах объемом до 100 мл). Если лекарства много, основную аптечку упаковайте в багаж.

К тому же когда прибудете на место отдыха, проследите за тем, чтобы дорожная аптечка стояла в прохладном месте, чтобы на лекарства не падали прямые солнечные лучи.

Что сделать перед путешествием

Перед тем, как собрать аптечку в поездку, следует проверить:

  • проверить срок годности препаратов, особенно если берете их из домашней аптечки
  • ознакомиться с условиями хранения лекарства: учесть температурный режим
  • по возможности заменить жидкие препараты таблетками и порошками. Они весят меньше и, если разобьются, не зальют чемодан
  • не забыть взять рецепт. К рецептурным препаратам приложите правильно оформленный рецепт, или справку от врача - предъявите таможенникам, если возникнут вопросы
  • сохраните оригинальную упаковку и инструкцию. Это поможет избежать лишних вопросов на границе и в любой момент иметь доступ к дозировке, способу применения и международному названию препарата.
  • ознакомиться с правилами перевозки лекарств: для багажа и ручной клади они разные

Ранее мы сообщали, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.

Также врач называл топ ненужных лекарств для украинцев.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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