Будете готовы ко всему: кардиолог назвала лекарства, которое нужно взять в отпуск

При планировании отпуска следует не только тщательно искать купальника, но и ответственно отнестись к подбору лекарств. Есть определенный список, который стоит взять с собой в путешествие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Список лекарств в отпуск

По словам врача, в базовый список для аптечки в отпуск входят:

обезболивающие, они же жаропонижающие средства (нурофен, парацетамол)

средства от аллергии (кларитин, никсар, цитрин)

крем и мазь от зуда, особенно, когда покусали комары (фенистил, тридерм)

капли в нос, если заложило, любые сосудосуживающие и обязательно средство типа аквамариса, чтобы промывать

леденцы для горла

При отравлении следует иметь:

от диареи (регидрон), если ситуация достаточно сложная - лоперамид 4 мг.

средства от рвоты (метоклопрамид 4 мг)

на фоне рвоты может прорваться изжога, отрыжка (Фосфалюгель)

от запора возьмите микролакс

Травмы, ожоги:

пантенол, рекомендую в виде аэрозоля

пластырь, бинт, кровоостанавливающая губка

градусник, тонометр

SPF средства, чтобы не сгореть

Добавим, что препарат в Украине продается свободно, в другой стране может оказаться рецептурным, стоить гораздо дороже или отсутствовать.

В ручную кладь желательно брать только препараты, необходимые во время полета (жидкости должны быть во флаконах объемом до 100 мл). Если лекарства много, основную аптечку упаковайте в багаж.

К тому же когда прибудете на место отдыха, проследите за тем, чтобы дорожная аптечка стояла в прохладном месте, чтобы на лекарства не падали прямые солнечные лучи.

Что сделать перед путешествием

Перед тем, как собрать аптечку в поездку, следует проверить: