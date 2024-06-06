Будете готовы ко всему: кардиолог назвала лекарства, которое нужно взять в отпуск
При планировании отпуска следует не только тщательно искать купальника, но и ответственно отнестись к подбору лекарств. Есть определенный список, который стоит взять с собой в путешествие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Список лекарств в отпуск
По словам врача, в базовый список для аптечки в отпуск входят:
- обезболивающие, они же жаропонижающие средства (нурофен, парацетамол)
- средства от аллергии (кларитин, никсар, цитрин)
- крем и мазь от зуда, особенно, когда покусали комары (фенистил, тридерм)
- капли в нос, если заложило, любые сосудосуживающие и обязательно средство типа аквамариса, чтобы промывать
- леденцы для горла
При отравлении следует иметь:
- от диареи (регидрон), если ситуация достаточно сложная - лоперамид 4 мг.
- средства от рвоты (метоклопрамид 4 мг)
- на фоне рвоты может прорваться изжога, отрыжка (Фосфалюгель)
- от запора возьмите микролакс
Травмы, ожоги:
- пантенол, рекомендую в виде аэрозоля
- пластырь, бинт, кровоостанавливающая губка
- градусник, тонометр
- SPF средства, чтобы не сгореть
Добавим, что препарат в Украине продается свободно, в другой стране может оказаться рецептурным, стоить гораздо дороже или отсутствовать.
В ручную кладь желательно брать только препараты, необходимые во время полета (жидкости должны быть во флаконах объемом до 100 мл). Если лекарства много, основную аптечку упаковайте в багаж.
К тому же когда прибудете на место отдыха, проследите за тем, чтобы дорожная аптечка стояла в прохладном месте, чтобы на лекарства не падали прямые солнечные лучи.
Что сделать перед путешествием
Перед тем, как собрать аптечку в поездку, следует проверить:
- проверить срок годности препаратов, особенно если берете их из домашней аптечки
- ознакомиться с условиями хранения лекарства: учесть температурный режим
- по возможности заменить жидкие препараты таблетками и порошками. Они весят меньше и, если разобьются, не зальют чемодан
- не забыть взять рецепт. К рецептурным препаратам приложите правильно оформленный рецепт, или справку от врача - предъявите таможенникам, если возникнут вопросы
- сохраните оригинальную упаковку и инструкцию. Это поможет избежать лишних вопросов на границе и в любой момент иметь доступ к дозировке, способу применения и международному названию препарата.
- ознакомиться с правилами перевозки лекарств: для багажа и ручной клади они разные
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