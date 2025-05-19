Будете очень удивлены: что можно купить на 1 доллар в разных странах

Путешествия по миру не всегда требуют толстого кошелька - иногда один доллар может подарить кусочек местной культуры! В популярных туристических странах за эту скромную сумму можно найти еду, сувениры, транспорт или даже мелкие развлечения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что в 2025 году туристу можно купить на 1 доллар в разных странах мира.

Франция

Во Франции, в частности в Париже, один доллар позволяет купить свежую багетную булочку, которая стоит около 1 евро, - идеальный перекус на набережной Сены. Также можно взять почтовую марку или открытку с видами Нотр-Дама для друзей.

Испания

В Испании, например, в Барселоне, за один доллар можно приобрести яркий магнит с изображением Sagrada Familia. Также хватит на пачку жевательной резинки или билет на автобус в пределах города. Такая покупка сделает вашу прогулку по каталонским улочкам еще ярче!

США

В США, в частности в Нью-Йорке, один доллар открывает двери к кусочку пиццы в уличной пиццерии - классике американских улиц. Также можно купить маленький сувенир, например брелок со Статуей Свободы.

Италия

В Италии, в частности в Риме, за один доллар можно насладиться маленькой чашечкой эспрессо в уютном баре. Открытка с видами Пантеона или билет на городской автобус также доступны.

Турция

В Турции, в частности в Стамбуле, один доллар позволяет попробовать небольшую порцию фалафеля или кебаба от уличного торговца. Также можно купить маленькую открытку с изображением Айя-Софии.

За 1 доллар в большинстве стран можно купить вкусную уличную еду (фото: Freepik.com)

Мексика

В Мексике, в частности в Мехико, за один доллар можно приобрести хрустящее тако или бутылку воды для жаркого дня. Также хватит на билет в метро, чтобы добраться до пирамид Теотиуакана.

Таиланд

В Таиланде, в частности в Бангкоке, один доллар позволяет полакомиться порцией манго или маленьким пакетом сушеных фруктов на рынке. Также можно купить билет на речной трамвай для короткой прогулки по каналам.

Германия

В Германии, в частности в Берлине, за один доллар можно купить небольшую порцию картофеля фри или пачку жевательной резинки в киоске. Также доступен маленький сувенир, например наклейка с граффити Восточной галереи.

Великобритания

В Великобритании, в частности в Лондоне, за один доллар можно приобрести почтовую марку или открытку с видами Темзы. Пачка жевательной резинки или маленькая конфета также в пределах бюджета.

Китай

В Китае, в частности в Шанхае, один доллар позволяет попробовать баоцзы - паровую булочку с начинкой - на уличном рынке. Также можно купить маленький брелок с пандой или бутылку воды.