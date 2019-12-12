Будете в подертих колготках їздити: Полякова розповіла, як її образив Басков

Оля Полякова, відома українська артистка, розповіла про свої гастролі в Росії на початку війни на Донбасі і згадала неприємний епізод з Миколою Басковим. В інтерв'ю для Дмитра Гордона вона зізналася, чому прийняла рішення не виступати в РФ.

Полякова повідомила, що розмовляти з росіянами після Революції Гідності та початку військових дій на сході України стало неможливо, так як вони несли нісенітницю про розіп'ятих хлопчиків. Тому багато українських артистів прийняли рішення не виступати в Росії.

"Це був абсолютно свідомий вибір. Ми ще туди їздили спочатку, бо як ще тоді "їздилося". Але це вже було дуже важко. Це було некомфортно, були жахливі розмови. З ними неможливо було спілкуватися. Всі жахи, які у них були по телебаченню про розіп'ятих хлопчиків, про зґвалтованих жінок, це все говорилося. "Ви ж кінчені бандерівці, ви ж там з розуму зійшли. Що ви робите!" – розповіла артистка в інтерв'ю.

Вона зазначила, що ніякі спроби пояснити, що відбувається, не допомагали і навіть звертання до розуму, не допомагало. Крім того, у громадян РФ розвинулась якась ненависть до українців і навіть публічні люди цього не приховували. Полякова розповіла про неприємну ситуацію, яка у неї сталася зі співаком Миколою Басковим на вручення якоїсь премії.

"Прямо на сцені зневажливе ставлення до тебе, як до вихідця з України. Пам'ятаю, що у мене порвалися колготки, а він каже: "Ви всі будете в подертих колготках до нас їздити". Це було огидно. Це Коля сказав, вони люблять пожартувати, принижуючи когось. В якийсь момент ми сіли і прийняли рішення, що більше їздити туди не будемо, а почнемо розвивати кар'єру в Україні, що для нас це стало зовсім етично неможливо", - зізналася артистка.

Оля Полякова розповіла, чому перестала їздити в Росію