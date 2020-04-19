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Чи буде спалах коронавіруса після Великодня: з'явився офіційний прогноз

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 15:54
Чи буде спалах коронавіруса після Великодня: з'явився офіційний прогноз
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні не буде поширюватися сильніше через Великодні свята

Коронавірус в Україні після Великодня буде поширюватися в нормальних темпах. Пов'язано це з тим, що більшість українців святкували Великдень вдома, а порушення карантинних норм під час богослужінь були локальними та нечастими. Такий прогноз опублікувала прес-секретар президента Юлія Мендель.

За даними прес-секретаря президента під час великодніх богослужінь були порушення, але серйозних загроз не буде. Тільки в деяких регіонах під час богослужінь ситуація виходила з-під контролю. Про це Юлія Мендель написала на своїй сторінці у Facebook.

На поточний момент загрози зараження коронавірусом у великих масштабах немає.

"Статистика показує, що українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавіруса і дійсно переважно святкували Великдень вдома", - написала вона.

Прес-секретар президента посилається також на дані, надані Національною поліцією України. Зазначається, що тільки 130 тис. вірян відвідали богослужіння у цьому році, у порівнянні з 7,5 млн минулого року.

"Звісно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську Донецької області, де в церкві, не дотримуючись правил захисту, без масок і дистанціювання, зібралося близько 300 осіб. На жаль, тепер ми повинні бути готові, що вже через тиждень буде спалах коронавіруса COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах", - зазначила вона.

Чи буде спалах коронавіруса після Великодня: з'явився офіційний прогноз

Скріншот (facebook.com/Iuliia Mendel)

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