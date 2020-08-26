Що буде, якщо дитина в класі захворіє на коронавірус: заява МОЗ

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України розповів, що будуть робити, якщо одна дитина з класу заразиться коронавірусом в новому навчальному році 2020/2021.

Про алгоритм дій у таких випадках чиновник розповів в ефірі "Сніданку з 1+1". Також Степанов пояснив, що робити, якщо під час занять у учня почнуться симптоми вірусного захворювання.

"Якщо у дитини виявили відповідні симптоми, то дитину відводять окреме приміщення, одягають на неї маску (якщо це дитина 1-4 класів, то може ходити без маски. - Ред.), дзвонять батькам", - каже міністр.

У разі гострої потреби можуть викликати швидку допомогу або мобільну бригаду, яка проведе тестування на коронавірус.

Якщо ж COVID-19 підтвердиться, дитина піде додому на самоізоляцію, або ж у лікарню (у разі стану середньої тяжкості).

"Відразу після підтвердження коронавірусу з класом починає працювати епідеміолог, який відправляє весь клас на самоізоляцію. Зрозуміло, що контактними особами є клас. Це рішення приймає виключно епідеміолог", - зазначив міністр.

Раніше ми писали, що шкільні лінійки в Києві можуть скасувати. Стало відомо, як пройде 1 вересня.

Також повідомлялося, що у МОЗ назвали нові правила, за якими школи будуть працювати з 1 вересня.