Названі дати піку пандемії коронавіруса в Україні

Коронавірус в Україні офіційно підтвердили вже у 669 людей, з них 17 - померло. Кількість хворих людей за останню добу збільшилася на 120 осіб. Багато експертів сходяться на думці, що кількість хворих і померлих від COVID-19 буде наростати, поки не перехворіє багато українців.

Так, заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй Facebook-сторінці провів аналогію з ростом хворих в Іспанії. Виходячи з цих даних чиновник назвав орієнтовними датами пандемії коронавіруса з 15 по 25 квітня.

За його словами, у зв'язку з цим карантин в Україні може бути продовжено до 15 травня.

Геращенко стверджує, що реальні цифри по COVID-19 в Україні набагато більші, оскільки багато хто переносить хворобу, як звичайну застуду. Не знаючи про це, вони продовжують інфікувати інших.

"І заразили би дуже багато, якби на повну силу працював громадський транспорт, торгові центри, кафе з кінотеатрами. Ми ввели карантин 11 березня, коли кількість встановлених хворих була менше десятка, випередивши аналогічні рішення багатьох європейських країн", - пише заступник голови МВС.

Порівняльна таблиця зростання зараження коронавірусом в Україні та Іспанії (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Геращенко закликав українців дотримуватися правил карантину, залишаючись вдома, а тих, хто повернувся з інших країн, не бути егоїстами і залишатися на обсервації, щоб Україна не повторила долю Іспанії та Італії.

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