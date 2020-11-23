Буде оберігати до 8 місяців: вчені зробили нову заяву про імунітет до COVID-19

Вчені зробили нову заяву про імунітет від COVID-19 (Фото: freepik.com)

Медики виявили нову клітку, яка відповідає за імунітет від коронавірусу

Вчені виявили клітку пам'яті у пацієнтів, які перенесли коронавірус. За даними нового дослідження, ця клітина пам'яті здатна дати імунітет тим, хто вже перехворів як мінімум на вісім місяців.

Як повідомляє ТСН з посиланням на дослідження австралійських вчених з кафедри імунології та патології Університету Монаша, такий тривалий імунітет дає надію на те, що вакцинація зможе забезпечити довготривалий захист від коронавірусу.

У ході дослідження була виявлена В-клітина пам'яті, яка запускає вироблення захисних антитіл при повторному зараженні COVID-19. У пацієнтів були відібрані зразки крові відразу після зараження і на 242 день після захворювання. Також перевірялися зразки крові після одужання. Кількість антитіл починає знижуватися через 20 днів після зараження, але В-клітки присутні в крові пацієнтів до 8 місяців.

За словами дослідників, це важливий доказ того, що вакцина від COVID-19 буде працювати тривалий час і у пацієнтів з'явиться шанс убезпечити себе від серйозного захворювання.

"Ці результати однозначно показують: пацієнти, інфіковані вірусом COVID-19, дійсно зберігають імунітет проти нього", — зазначив керівник дослідження Менно ван Зельм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповів, хто ніколи не захворіє COVID-19.

А також розповідали про те, що вчені заявили, що частина жителів планети може мати вроджений імунітет до коронавірусу.