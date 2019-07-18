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Все буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смерть

STYLERЖиття    18.07.2019 - 13:11
Все буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смерть
Євген Щербаков передбачив свою смерть (Колаж РБК-Україна)

Ведучий Євген Щербаков повідомив, що щось трапиться саме вранці 17 липня

В Одесі рано вранці виявили тіло відомого ведучого Євгена Щербакова. За попередньою версією, він випав з вікна квартири на 17-му поверсі, в якій нещодавно оселився.

Щербаков народився і виріс в Дніпрі, закінчив Національну металургійну академію. У студентські роки почав грати в команді КВН. Був учасником проекту "Дом-2" та "Імпровізація ведучих".

Також працював моделлю і співпрацював з дорогими ресторанами та салонами краси. В останні роки працював ведучим різних заходів. Одружений не був і дітей і у нього не було.

Все буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смерть

Євген Щербаков (facebook.com/isherbakovgenya)

На сторінках Щербакова у соціальних мережах незадовго до смерті з'явилися дивні записи, які наштовхнули близьких друзів на думку про те, що ведучий міг покінчити життя самогубством. В кінці червня Щербаков піддався різкій критиці за свої висловлювання про ЛГБТ-параді в Києві.

Але самими дивними були його записи в новому Telegram-каналі "Публічний масон", який він почала вести 5-го липня.

"Не знаю, що саме, але щось точно чекає мене сімнадцятого липня...Можливо, в 7:50", - написав Щербаков незадовго до своєї загибелі.

Все буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смертьВсе буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смертьВсе буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смерть

Скріншоти публікацій

Крім того, його пости свідчили про те, що він переніс якесь розчарування і потрясіння в останній місяць перед смертю. Друзі ж вбачають щось містичне в його загибелі, так як Щербаков завжди говорив, що його улюблене число – це 7. А він загинув 17 числа, випав з 17-го поверху, в 7 годині ранку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомий ведучий загинув при загадкових обставинах.

А також ми писали про те, що у справі про загибель Дмитра Тимчука з'явилася нова інформація.

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