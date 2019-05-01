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Що буде з гривнею в травні: з'явився несподіваний прогноз

STYLERЖиття    01.05.2019 - 12:11
Що буде з гривнею в травні: з'явився несподіваний прогноз
Фото: Курс долара (РБК-Україна/Віталій Носач)

Який курс гривні до долара очікує українців у травні – прогноз аналітиків

Аналітики прогнозують, що курс долара на початку травня 2019 року в Україні буде залишатися більш-менш стабільним.

Раніше долар став дешевше у продажу. Збільшення різниці між купівлею і продажем долара говорить про те, що економісти вірять у подальше зміцнення гривні. Через це скуповувати валюту не поспішають, адже долар може дешевшати ще більше в подальшому.

Згідно з коментарями фінансистів, ніякого ажіотажу на ринку валюти немає. На ньому на початку травня спостерігається і буде  далі спостерігатися відносне затишшя.

Яким буде курс долара і гривні в травні?

Що буде з гривнею в травні: з'явився несподіваний прогнозФото: Обмін валют (РБК-Україна/Віталій Носач)

Більшість аналітиків сходяться в тому, що курс гривні буде стабільним. Але при цьому в травні долар може бути трохи вищим, ніж в кінці квітня, і зрости в ціні до 27 гривень за долар і трохи більше.

Такий же курс (26,5-27,5 гривень за долар) залишиться і влітку, впевнений керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський. Про це він розповів у коментарі "Сегодня".

"Знизиться ділова активність, зросте експорт наших товарів, і знизиться імпорт нафтопродуктів - це все зміцнить гривню. Але є і політичні ризики. Якщо влада втратить контроль над ситуацією в країні, то це відлякає інвесторів, а люди захочуть зняти гроші з банків", - розповів изданиию експерт.

Нагадаємо, раніше аналітики назвали верхній поріг для долара до кінця 2019-го року. Економісти при цьому розповіли, вище якої позначки до кінця року долар точно підніматися не буде.

Також експерти дали прогноз про те, як соціальні виплати, що нещодавно запровадили в Україні, позначаться на економіці.

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