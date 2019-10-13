Що буде з доларом в Україні: експерти дали підбадьорюючий прогноз

Курс долара в Україні продовжить знижуватися, незважаючи на те, що раніше експерти давали абсолютно протилежні прогнози. Про це повідомив старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб, передають Факти.

"Після різкого росту до 25 грн і вище, курс долара повернувся в середину діапазону 24-25 грн і поступово рухається в напрямку нижньої межі цього коридору. На найближчий тиждень ми очікуємо його зниження. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,3 грн, а готівковий долар у банках - близько 24,2−24,5 грн", - говорить експерт.

Курс долара в Україні - прогноз експертів (фото: РБК-Україна)

Незважаючи на те, що зазвичай восени гривня знецінюється через сезонні фактори (у тому числі через виплати державою зовнішніх боргів), цього разу все вийшло зовсім інакше.

Так, за словами голови Національного банку України Якова Смолія, на курс гривні фундаментально впливають такі фактори як: валютні надходження експортерів агропродукції, які суттєво зросли і вкладення нерезидентів у цінні папери уряду.

Нагадаємо, що раніше НБУ для підтримки курсу гривні продав 200 млн доларів.