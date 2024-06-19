Не будет высыпаний, морщин и кожа будет сиять: какой витамин красоты следует принимать

Правильные продукты и добавки решают проблему, а не симптомы, и работают над красотой тела не только снаружи, но и изнутри. Следует знать о преимуществах витамина Е, который все знают как витамин красоты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
В борьбе против высыпаний, шелушения кожи, преждевременного появления морщин на помощь придет жирорастворимый витамин Е - известный, как витамин красоты.
По словам эксперта, этот микронутриент оказывает благоприятное воздействие на кожу, делая ее здоровой и эластичной.
Витамин Е - один из сильнейших антиоксидантов, он предотвращает окисление клеток, нейтрализует действие свободных радикалов, замедляет старение кожи и всего организма.
Пополнить запас можно из источников как животного происхождения, так и растительного.
Продукты, содержащие Витамин Е:
Диетолог рассказала, что норма потребления витамина Е - от 8 до 13 мг в день. Суточную дозировку можно получить с продуктами питания. Для этого достаточно съесть пару чайных ложек сливочного или масла зародышей пшеницы.
Лечебные дозы составляют от 50 до 100 мг, но важно, что их должен устанавливать врач.
Источники этих микронутриентов в рационе должны присутствовать каждый день. Избытка витамина красоты сложно достичь, а его положительные свойства будут благотворно влиять не только на внешнюю оболочку, но и на репродуктивную функцию, улучшат качество зрения и укрепят мышцы.
Первые признаки и симптомы недостатка витамина Е:
Избыток любого витамина, всегда хуже его недостатка, потому что лечится сложнее. Токсичность витамина Е как такового не слишком высока.
Признаки и симптомы избытка витамина Е:
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