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Будет только хуже. Как и чем категорично нельзя кормить ребенка во время болезни

Чем категорично нельзя кормить ребенка во время болезни (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

К сожалению, дети болеют очень часто. К тому же кормление играет немаловажную роль в лечении. Важно убедиться, что ребенок получает необходимые питательные вещества. Однако следует избегать определенной пищи и действий, которые могут усугубить состояние.

О том, как и чем категорически нельзя кормить ребенка во время болезни, рассказал педиатр Игорь Мельник в своем Instagram.

Продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли

Кондитерские изделия, шоколад, пирожки, чипсы, газировки, свежие овощи и фрукты. Эти продукты затрудняют деятельность поджелудочной железы, вследствие чего могут возникнуть боли в животе и диарея.

Острая и кислая пища

Острая и кислая пища может раздражать и привести к воспалению слизистой желудка, также может возникнуть изжога. Поэтому ни в коем случае не нужно подобной пищей кормить ребенка.

Кормить насильно

Не стоит заставлять больного ребенка есть и заставлять доедать порцию, если он не хочет. Принудительное питание может вызвать тошноту, рвоту и психогенный отказ от еды. Также это может привести к расстройствам пищевого поведения в будущем. Помните, что ни один ребенок никогда не будет добровольно морить себя голодом.

Большие порции

Когда ребенок заболел, обычно у него нет аппетита. Однако даже если у малыша хороший аппетит, лучше его кормить маленькими порциями в течении дня.

Раньше мы писали, как приучить ребенка есть больше фруктов и овощей.

Также читайте, три худшие ошибки в питании ребенка, которые вредят здоровью.

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