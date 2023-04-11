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Провоцирует заболевание: вот какое женское белье вредит здоровью

Какое нижнее белье нельзя покупать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Плохо подобранное белье - это не только чувство дискомфорта, но и опасность для здоровья. Синтетическое белье становится причиной развития заболеваний и аллергических реакций на коже и слизистых.

Об этом сообщила гинеколог Юлия Лапузина в Instagram.

На что обращать внимание

Врач советует в первую очередь обращать внимание на состав, а не на кружева и трендовые цвета. В идеале в составе должен быть только 100% хлопок.

В общем большинство трусиков содержат в своем составе дополнительные материалы. Однако, это не страшно, ведь особенно важно из чего состоит ластовица.

Важно, что именно ластовица должна быть из 100% хлопка. Все для того, чтобы не создавался парниковый эффект, нормальные выделения будут впитываться в нее и не будут накапливаться.

Менять трусики следует 1 раз в сутки или по необходимости чаще (во время месячных для комфорта).

Какое белье нельзя покупать

Гинеколог говорит, что лучше не покупать белье с:

  • отсутствием указанного состава;
  • отсутствием 100% хлопка в ластовице;
  • белье, которое кажется тесным или просто не комфортным.

Врач отметила, что носить женщинам стринги можно, но не на ежедневной основе. Для повседневной жизни лучше использовать более классический и комфортный вариант.

"Использование стрингов пару раз в неделю еще никому не навредило, поэтому заботьтесь о своем комфорте", - добавила врач.

Ранее мы сообщали, зачем на бюстгальтере спереди бантик.

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