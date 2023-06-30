Будет больше рисков для здоровья? Комаровский рассказал, вредно ли поздно ложиться спать (видео)

Кто-то любит проснуться раньше и чувствует много энергии именно в утренние часы, а кому-то наоборот легче работать и выполнять дела вечером, а то и ночью. Такая способность организма называется хронотипом. За ним людей чаще всего делят на "сов" и "жаворонков".
Доктор Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, ухудшается ли состояние здоровья от привычки поздно ложиться спать.
Сон влияет практически на все сферы жизни и системы организма, ведь без качественного отдыха мозг не будет нормально функционировать, будет страдать нервная система, а вместе с ними и все остальное.
Те, кто раньше просыпается, очевидно быстрее устают, однако утром у них высокий уровень работоспособности. "Совы" редко завтракают, поэтому склонны к перееданию или частым перекусам. Это в свою очередь приводит к появлению лишнего веса и сопутствующих проблем со здоровьем.
Некоторые исследования указывают на то, что "совы" имеют более высокий риск заболеть раком груди и колоректальным раком.
Кроме того, ученые уверяют, что поскольку "совы" ложатся позже, то чаще не высыпаются. Это может плохо влиять на их память. В то же время люди, которые любят поспать, живут более активной социальной жизнью, чем "жаворонки"
Интересным наблюдением является то, что брак между "совой" и "жаворонком" является самым крепким. Эксперты предполагают, что разница в хронотипах заставляет мужа и жену быть терпеливее и прислушиваться друг к другу.
По словам Комаровского, основываясь на исследованиях состояния здоровья людей с разными хронотипами, можно прийти к выводу, что у "сов" действительно будут худшие показатели.
"Это скорее всего тенденция, чем общее правило. Но тенденция, которая проанализирована с помощью обширной базы данных. Я не пытаюсь вас запугать. Если вы худая "сова" с нормальным артериальным давлением и без признаков ишемической болезни, это нормально", - объяснил эксперт.
Он также подчеркнул, что в процессе смены привычки вести ночной образ жизни может возникнуть еще больше рисков. Так что вполне нормально иметь хронотип "совы", если это напрямую не мешает вам нормально жить.
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