Будет больше рисков для здоровья? Комаровский рассказал, вредно ли поздно ложиться спать (видео)

Какая разница между "совами" и "жаворонками"

Сон влияет практически на все сферы жизни и системы организма, ведь без качественного отдыха мозг не будет нормально функционировать, будет страдать нервная система, а вместе с ними и все остальное.

Те, кто раньше просыпается, очевидно быстрее устают, однако утром у них высокий уровень работоспособности. "Совы" редко завтракают, поэтому склонны к перееданию или частым перекусам. Это в свою очередь приводит к появлению лишнего веса и сопутствующих проблем со здоровьем.

Некоторые исследования указывают на то, что "совы" имеют более высокий риск заболеть раком груди и колоректальным раком.

Кроме того, ученые уверяют, что поскольку "совы" ложатся позже, то чаще не высыпаются. Это может плохо влиять на их память. В то же время люди, которые любят поспать, живут более активной социальной жизнью, чем "жаворонки"

Интересным наблюдением является то, что брак между "совой" и "жаворонком" является самым крепким. Эксперты предполагают, что разница в хронотипах заставляет мужа и жену быть терпеливее и прислушиваться друг к другу.

Вредно ли для здоровья быть "совой"

По словам Комаровского, основываясь на исследованиях состояния здоровья людей с разными хронотипами, можно прийти к выводу, что у "сов" действительно будут худшие показатели.

"Это скорее всего тенденция, чем общее правило. Но тенденция, которая проанализирована с помощью обширной базы данных. Я не пытаюсь вас запугать. Если вы худая "сова" с нормальным артериальным давлением и без признаков ишемической болезни, это нормально", - объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что в процессе смены привычки вести ночной образ жизни может возникнуть еще больше рисков. Так что вполне нормально иметь хронотип "совы", если это напрямую не мешает вам нормально жить.