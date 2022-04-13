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У Бучі виявили кладовище розстріляних автомобілів: на багатьох було написано "Діти" (фото)

У Бучі окупанти розстрілювали автомобілі з дітьми (колаж РБК-Україна, фото Антон Геращенко)
Автор: Людмила Жукова

У Бучі Київської області, де звірствували російські військові, виявили кладовище з розстріляних автомобілів. На багатьох машинах були написи"діти".

Знімки опублікував у мережі радник глави МВС Антон Геращенко.

На кадрах ви можете побачити, як багато машин розстріляні, спалені, у деяких абсолютно відсутнє скло.

Крім того, на багатьох машинах була табличка з написом "діти", але навіть це не зупинило армію загарбників-"визволителів".

У мережі показали кладовище автомобілів у Бучі (фото: Pravda_Gerashchenko/)

Нагадаємо, що зараз жителям Бучі повідомили, що додому повертати ще дуже небезпечно. Спеціальні служби продовжують розмінування Київської області.

Як ми раніше повідомляли, Мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.

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Буча