У Бучі виявили кладовище розстріляних автомобілів: на багатьох було написано "Діти" (фото)

На кадрах ви можете побачити, як багато машин розстріляні, спалені, у деяких абсолютно відсутнє скло.

Крім того, на багатьох машинах була табличка з написом "діти", але навіть це не зупинило армію загарбників-"визволителів".

У мережі показали кладовище автомобілів у Бучі (фото: Pravda_Gerashchenko/)

Нагадаємо, що зараз жителям Бучі повідомили, що додому повертати ще дуже небезпечно. Спеціальні служби продовжують розмінування Київської області.