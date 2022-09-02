Буча триває і там: військовий експерт розповів про насильство над співробітницями ЗАЕС

За словами Жданова, є факти, які підтверджують зґвалтування російськими військовими співробітниць Запорізької АЕС.

"Є інформація від наших експертів, які займаються енергетикою, вони кажуть, що було фізичне насильство і згвалтування співробітниць атомної станції, і застосування сили до співробітників атомної станції. Тобто, російські війська не гребують нічим. Буча триває і там. Тільки там вона поки без летальних випадків. Але насильство і знущання з наших громадян триває", - повідомив Жданов.

Він зазначив, що місія МАГАТЕ, яка відвідала атомну станцію 1 вересня, змогла побачити військових і техніку Росії на території атомного об'єкта. А це категорично заборонено міжнародними правилами.

"Голова МАГАТЕ Гроссі заявив, що вже побачив на ЗАЕС ключові речі, які хотів побачити. А саме, попри заяви російських пропагандистів, місія МАГАТЕ в першому генераторному цеху атомного реактора побачила купу військових машин. Всі машини були Вантажні, тентовані КамАЗи", - зазначив експерт.

Він додав, що на машини рашисти наліпили жовтим скотчем смужки та намагалися обдурити комісію МАГАТЕ, що це війська радіаційно-хімічного і бактеріологічного захисту.

"Але те, що військові взагалі знаходяться на території атомної станції, що це категорично заборонено міжнародними нормами та правилами. Тим більше військова техніка з невідомо яким обладнанням, є вже порушенням", - пояснив Жданов.