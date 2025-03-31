Ябуки брутально нокаутировал Аялу в "самом кровавом бою 2025 года" (видео)

Как прошел бой Ябуки - Аяла

Перед поединком оба боксера были обладателями чемпионских поясов IBF. У японца - титул в весе до 49 кг, у мексиканца - в весовой категории до 50,8 кг.

Масамичи Ябуки с первого раунда взял ситуацию в свои руки и контролировал ход поединка. Он наносил большое количество ударов своему сопернику. Мексиканец, в свою очередь, пытался отвечать на контратаках, но он был значительно медленнее оппонента.

Фото: Масамичи Ябуки с командой (instagram.com/masamichi_yabuki)

Интересно, что еще на старте поединка боксеры очень обидно столкнулись головами, из-за чего у обоих было огромное количество крови на лице. Однако, несмотря на такие травмы они продолжали "рубиться" в ринге.

Фото: Масамичи Ябуки (instagram.com/masamichi_yabuki)

Японский боксер трижды отправил своего соперника в нокдаун. Аяла не собирался сдаваться и поднимался, чтобы продолжить поединок. Однако уже в последнем раунде все силы мексиканца были исчерпаны, поэтому рефери зафиксировал нокаут в пользу Ябуки. Таким образом, он получил еще один чемпионский пояс и улучшил свою позицию в рейтинге.

В медиа этот поединок уже назвали "самым кровавым в 2025 году".

Что известно о Масамичи Ябуки

Масамичи Ябуки - 32-летний японский боксер, выступающий в легчайшем и первом легчайшем весах. На его счету 22 поединка, 18 побед (17 нокаутом) и 4 поражения.

Ябуки является чемпионом мира IBF в двух весовых категориях, а в период с 2021 до 2022 года он владел титулом чемпиона мира по версии WBC, завоевав его в бою против другого японца Кенсиро Терадзи. Однако уже в реванше Кенсиро верну себе пояс.