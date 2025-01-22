Грязная и токсичная. Названы 5 опасных рыб, от которых надо отказаться
Рыба всегда считалась одним из самых полезных продуктов в рационе человека. Она богата белком, незаменимыми аминокислотами, Омега-3 жирами, селеном, йодом и другими микроэлементами. Но не вся рыба одинаково полезна, и неправильный выбор может навредить вашему здоровью.
Какая рыба токсична и неполезная, а какая очень хороша для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.
Худшие виды рыбы
Специалисты предупреждают: крупные глубоководные рыбы, особенно из Атлантического океана, часто накапливают в своих тканях токсичные вещества, в частности тяжелые металлы. К этой категории относятся:
- Тунец (любимец многих, но один из самых грязных видов).
- Камбала и палтус из атлантического бассейна.
- Тилапия, пангасиус (выращиваются искусственно, часто в условиях загрязнения).
- Морской окунь (может содержать ртуть).
- Искусственно выращенная семга и форель (часто кормятся неестественными кормами).
Какую рыбу стоит выбирать?
Несмотря на высокие риски, есть безопасные и полезные виды рыбы, которые стоит включить в рацион:
- Морские рыбы: минтай, треска, хек, сибас, дорадо, зубатка, осетр.
- Речные рыбы: судак, щука.
- Дикие лососевые: нерка, кижуч, кета, горбуша.
Особое внимание следует уделять размеру и возрасту рыбы: чем моложе и меньше тушка, тем меньше вероятность накопления токсинов.
Доступные суперфуды
Для тех, кто ищет оптимальное сочетание цены и пользы, лучшим выбором станут:
- Скумбрия и сельдь (богаты Омега-3 жирами, белком).
- Сардины и анчоусы (источник кальция).
- Печень трески (источник витамина А, но следует учитывать ее высокую жирность).
На что обращать внимание при покупке рыбы?
Свежесть: охлажденная рыба - лучший выбор, но большинство продукции поступает замороженной.
Цвет и состояние мяса: мясо должно быть однотонным, а чешуя - серебристой. Избегайте рыбы, которая уже прошла нерест (такие туши менее полезны).
Икра: покупайте только натуральную и проверяйте содержание белка (не менее 28 г на 100 г).
Советы для здоровья
Если у вас возникает дискомфорт от потребления рыбы, это может свидетельствовать о проблемах с пищеварительной системой. Здоровый желудочно-кишечный тракт - залог усвоения всех полезных веществ из рыбы.
Итак, рыба - это ценный продукт, но ее выбор требует ответственного подхода. Выбирайте правильно и наслаждайтесь ее пользой для здоровья!
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Кстати, после этого заявления ученых вы больше никогда не будете есть сосиски.
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