Грязная и токсичная. Названы 5 опасных рыб, от которых надо отказаться

Рыба всегда считалась одним из самых полезных продуктов в рационе человека. Она богата белком, незаменимыми аминокислотами, Омега-3 жирами, селеном, йодом и другими микроэлементами. Но не вся рыба одинаково полезна, и неправильный выбор может навредить вашему здоровью.

Какая рыба токсична и неполезная, а какая очень хороша для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Худшие виды рыбы

Специалисты предупреждают: крупные глубоководные рыбы, особенно из Атлантического океана, часто накапливают в своих тканях токсичные вещества, в частности тяжелые металлы. К этой категории относятся:

Тунец (любимец многих, но один из самых грязных видов).

(любимец многих, но один из самых грязных видов). Камбала и палтус из атлантического бассейна.

и из атлантического бассейна. Тилапия , пангасиус (выращиваются искусственно, часто в условиях загрязнения).

, (выращиваются искусственно, часто в условиях загрязнения). Морской окунь (может содержать ртуть).

(может содержать ртуть). Искусственно выращенная семга и форель (часто кормятся неестественными кормами).

Какую рыбу стоит выбирать?

Несмотря на высокие риски, есть безопасные и полезные виды рыбы, которые стоит включить в рацион:

Морские рыбы : минтай, треска, хек, сибас, дорадо, зубатка, осетр.

: минтай, треска, хек, сибас, дорадо, зубатка, осетр. Речные рыбы : судак, щука.

: судак, щука. Дикие лососевые: нерка, кижуч, кета, горбуша.

Особое внимание следует уделять размеру и возрасту рыбы: чем моложе и меньше тушка, тем меньше вероятность накопления токсинов.

Доступные суперфуды

Для тех, кто ищет оптимальное сочетание цены и пользы, лучшим выбором станут:

Скумбрия и сельдь (богаты Омега-3 жирами, белком).

и (богаты Омега-3 жирами, белком). Сардины и анчоусы (источник кальция).

(источник кальция). Печень трески (источник витамина А, но следует учитывать ее высокую жирность).

На что обращать внимание при покупке рыбы?

Свежесть: охлажденная рыба - лучший выбор, но большинство продукции поступает замороженной.

Цвет и состояние мяса: мясо должно быть однотонным, а чешуя - серебристой. Избегайте рыбы, которая уже прошла нерест (такие туши менее полезны).

Икра: покупайте только натуральную и проверяйте содержание белка (не менее 28 г на 100 г).

Советы для здоровья

Если у вас возникает дискомфорт от потребления рыбы, это может свидетельствовать о проблемах с пищеварительной системой. Здоровый желудочно-кишечный тракт - залог усвоения всех полезных веществ из рыбы.

Итак, рыба - это ценный продукт, но ее выбор требует ответственного подхода. Выбирайте правильно и наслаждайтесь ее пользой для здоровья!