В Броварах порізали і здали на макулатуру сотні Біблій: "сердце не витримує"

Під Києвом на макулатуру здали велику партію Біблій. Більше того, перед цим сотні книг порізали.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці власник підприємства з переробки сировини у Броварах Леонід Черепейнік, показавши відповідні фото.
"Народ, майте совість, будь ласка… Я все розумію - бідні, треба гроші. Але не таким шляхом!" - звернувся до українців чоловік.
За його словами, коли на підприємство здали по 2500 кг (25 000 штук) порножурналів, чи в роздільний збір - секс-іграшки, то він промовчав, тому що "це неподобство (бо вірний шлях - утилізація)".
"Але коли вже привезли порізані Біблії, святе Слово Боже, це моє сердце не витримує... Тому пишу тут: хочете здати на макулатуру Біблію, не рвіть її, не ріжте, я її у вас викуплю в 5 раз дорожче, ніж вартість паперу! Побійтесь Бога!" - написав Леонід.
Ось такі книги здали на макулатуру в Броварах (фото: facebook.com/LeonidCherepeynik)
Реакція мережі не змусила довго чекати.
У Броварах на макулатуру масово здають Біблії (фото: facebook.com/LeonidCherepeynik)
Нагадаємо, раніше у Києві в магазині географічних карт роздавали як макулатуру секретні мапи військових полігонів від Генштабу.