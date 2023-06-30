В Броварах мужчина изнасиловал подростка во время массажа: детали жуткой истории

Детали жуткой истории

"По данным следствия, в Броварах мастер массажа во время сеанса изнасиловал 15-летнего парня. После совершенного он приказал потерпевшему никому не рассказывать о случившемся", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан. В суд направлено документ об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по факту изнасилования несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Мужчина изнасиловал несовершеннолетнего (фото: gp.gov.ua)