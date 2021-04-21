Кинути палити можна за допомогою спеціальної дієти: вчені приголомшили заявою

Як стверджують медики, в деяких продуктах міститься велика кількість нікотину і включення їх в раціон харчування допоможе позбутися від тяги до сигарет.

Баклажани

Цей овоч вважається лідером за кількістю нікотину. Він багатий на нікотинові алкалоїди - в 10 кг баклажанів міститься стільки ж нікотину, скільки в міцних сигаретах.

Стручковий перець

Фахівці радять його включити в раціон тим людям, які борються зі згубною звичкою, через те, що цей перець з сімейства пасльонових, багатий нікотином.

Цвітна капуста

У цьому овочі вміст нікотину невелике, але в поєднанні з іншими овочами вона може посилити необхідний ефект.

Томати

Рівень нікотину в цих овочах знижується в міру їх дозрівання, тому для досягнення потрібно ефекту та отримання нікотинового алкалоїду з помідорів, варто вживати незрілі плоди.

Картопля

Найбільша кількість нікотину міститься не в самому картоплі, а в його шкірці. Є безліч відмінних рецептів, в яких картопля готується цілком.

Лікарі відзначають, що всі ці продукти корисні для організму і вживати їх можна у великій, а часом і необмеженій кількості.