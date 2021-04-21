Кинути палити можна за допомогою спеціальної дієти: вчені приголомшили заявою
Вчені заявили, що можна кинути палити за допомогою спеціальної дієти. Цей варіант підходить для тих, хто почав курити порівняно недавно і потрібно лише скорегувати свій раціон харчування.
Про це повідомляється в матеріалі видання Radiotrek.
Як стверджують медики, в деяких продуктах міститься велика кількість нікотину і включення їх в раціон харчування допоможе позбутися від тяги до сигарет.
Баклажани
Цей овоч вважається лідером за кількістю нікотину. Він багатий на нікотинові алкалоїди - в 10 кг баклажанів міститься стільки ж нікотину, скільки в міцних сигаретах.
Стручковий перець
Фахівці радять його включити в раціон тим людям, які борються зі згубною звичкою, через те, що цей перець з сімейства пасльонових, багатий нікотином.
Цвітна капуста
У цьому овочі вміст нікотину невелике, але в поєднанні з іншими овочами вона може посилити необхідний ефект.
Томати
Рівень нікотину в цих овочах знижується в міру їх дозрівання, тому для досягнення потрібно ефекту та отримання нікотинового алкалоїду з помідорів, варто вживати незрілі плоди.
Картопля
Найбільша кількість нікотину міститься не в самому картоплі, а в його шкірці. Є безліч відмінних рецептів, в яких картопля готується цілком.
Лікарі відзначають, що всі ці продукти корисні для організму і вживати їх можна у великій, а часом і необмеженій кількості.
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