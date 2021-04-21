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Кинути палити можна за допомогою спеціальної дієти: вчені приголомшили заявою

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 08:09
Кинути палити можна за допомогою спеціальної дієти: вчені приголомшили заявою Фото: Вчені назвали новий спосіб кинути палити (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені заявили, що можна кинути палити за допомогою спеціальної дієти. Цей варіант підходить для тих, хто почав курити порівняно недавно і потрібно лише скорегувати свій раціон харчування.

Про це повідомляється в матеріалі видання Radiotrek.

Як стверджують медики, в деяких продуктах міститься велика кількість нікотину і включення їх в раціон харчування допоможе позбутися від тяги до сигарет.

Баклажани

Цей овоч вважається лідером за кількістю нікотину. Він багатий на нікотинові алкалоїди - в 10 кг баклажанів міститься стільки ж нікотину, скільки в міцних сигаретах.

Стручковий перець

Фахівці радять його включити в раціон тим людям, які борються зі згубною звичкою, через те, що цей перець з сімейства пасльонових, багатий нікотином.

Цвітна капуста

У цьому овочі вміст нікотину невелике, але в поєднанні з іншими овочами вона може посилити необхідний ефект.

Томати

Рівень нікотину в цих овочах знижується в міру їх дозрівання, тому для досягнення потрібно ефекту та отримання нікотинового алкалоїду з помідорів, варто вживати незрілі плоди.

Картопля

Найбільша кількість нікотину міститься не в самому картоплі, а в його шкірці. Є безліч відмінних рецептів, в яких картопля готується цілком.

Лікарі відзначають, що всі ці продукти корисні для організму і вживати їх можна у великій, а часом і необмеженій кількості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шпинат може бути небезпечним для здоров'я.

А також розповідали про те, які продукти зазвичай їдять довгожителі.

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