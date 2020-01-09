Кинув напризволяще: під Києвом власник міні-зоопарку заморив голодом тварин

Під Києвом виявили міні-зоопарк з тваринами, яких власник просто кинув помирав від голоду. Деталі розповіла зоозахисниця і директор юридичної компанії Євгенія Прокопенко на своїй сторінці в Facebook.

Міні-зоопарк знаходиться в селі Червоне Обухівського району Київської області. При зоопарку працювало кафе "Натураліст" і ферма. Однак власник закрив кафе, а всіх тварин на фермі і в міні-зоопарку залишив помирати з голоду. У розпліднику було 10 коней, 10 корів, телята, 24 вівці, 2 кози, поні, олень, пугач та інші тварини.

Тварини міні-зоопарку під Києвом гинуть від голоду

Колишні працівники та зоозахисники почали писати пости в соціальних мережах, щоб зібрати кошти на корм тваринам. Є дані, що один кінь вже загинув.

"Господар не в Україні, і знову всім відома особа – Анатолій Войцеховський. Історія, як завжди типова – кинув всіх і все, виїхав з країни, фінансування немає", - написала Прокопенко.

На даний момент невідомо, що далі буде з тваринами і куди їх переселять.

Тварини міні-зоопарку під Києвом гинуть від голоду

"Співробітники без зарплати розбрелися, намагаються доглядати за тваринами ті, хто там працював, але вони не справляються. Тварини почали пухнути від голоду. Вода на базі відрізана, п'ють на озері і то не завжди. У таких умовах вони протримаються максимум тиждень. На сьогодні ми нагодували всіх сіном. Телят випоїли водою. Завтра викличуть ДСНС, щоб хоч якось напоїти і набрати наявні ємності з водою. Гостра проблема щодо кормів, сіна і головне щодо води – так і залишається", - додала Прокопенко.

Тварини міні-зоопарку під Києвом гинуть від голоду

В міні-зоопарк навідалася також поліція. Вони відзначили, що власникові загрожує кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Вирішується питання про те, куди визначити всіх вихованців міні-зоопарку.

"Приватний міні-зоопарк потрібен був його власнику, коли в теплу пору року приносив гроші. А взимку, коли тварин треба годувати і піклуватися про них більш дбайливо, горе-підприємець, щоб не сказати гірше, кинув тварин на голодну смерть", - повідомили в Нацполиції.