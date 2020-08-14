Українець кинутий з синдромом Дауна знайшов родину: дивовижна історія людяності

Українець з синдромом Дауна, який відгукується на ім'я Юра, знайшов родину. 7 років людина прожив в лікарні Харківської області, куди його привезли небайдужі люди, хоча сам він не місцевий. Весь цей час медики намагалися зрозуміти, звідки ж тут з'явився цей чоловік. У поліції на обліку про нього не знають, у спеціалізованих лікарнях теж. Зараз у Юри нарешті з'явилася сім'я.

Тим не менш Юра жив в лікарні. На вигляд йому 35-40 років, точного віку він не знає. Згадує, що батьки зловживали алкоголем, більше нічого про них не пам'ятає. Юру знають в окрузі лікарні, його підгодовували господарі кафе. Говорять, що він добрий, розуміючий чоловік.

За всі сім років так і не з'ясували, звідки взявся цей чоловік. Одна з версій - він став більше не потрібен своїй родині, його ніхто ніколи не шукав. У Юри немає документів, а відновити їх можна тільки, якщо встановити особу. Медики кажуть, що, судячи з усього, у нього були хороші опікуни, так як він вихований і не грубий.

Юра знайшов нову сім'ю (фото: Facebook/Марія Малевська)

Про те, що "сонячний" людина знайшов родину повідомила на своїй сторінці в Facebook Марія Малевська.

"Подружжя медиків з Харкова - Вадим фельдшер, медсестра Людмила - забрали його до себе. Вони мають своїх двох дітей з синдромом, доньці 17 років, синові 21. По дорозі, кажуть, Юра плакав. Коли в'їхали до Харкова, дізнався район Одеської, показував пальцями на 13 лікарню на Гагаріна, сказав, що двічі там був, ще дізнався вхід на станцію метро Гагаріна", - написала Марія.

Після приїзду в новий будинок Юра проспав півтори доби, а зараз вже з задоволенням ласує кавуном. У Юрі великі проблеми з ногами і йому необхідна медична допомога.

"У Юри - велика проблема з ногами, потрібен флеболог. Завтра спробують поставити його на облік в своїй лікарні - без документів і прізвища, сім'я потребує допомоги з повним обстеженням Юри. Можливо, якась з приватних клінік Харкова розпочне обстежити і зробити йому аналізи (інфекції тощо)? "- сказано в сполучення на сторінці.

Українець з синдромом Дауна знайшов родину

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