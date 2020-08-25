Кидався на дітей з ножем: у Дніпрі неадекват налякав місцевих жителів

У Дніпрі місцевий житель накинувся з ножем на дітей. Інцидент стався у житловому масиві Ігрень. Неадекватного пенсіонера затримали, забрали у нього ніж і викликали поліцію.

Чоловік розмахував ножем на перехресті вулиць Нової та Кожедуба. Місцевим жителям вдалося його знешкодити і втихомирити. Про це повідомляє Telegram-канал "Х**вий Дніпро".

Нападник розповів, що живе на вулиці Спогадів, 200. При цьому він часто кликав свою співмешканку Любов Іванівну. Пенсіонера забрала поліція для з'ясування всіх обставин інциденту.

У Дніпрі чоловік кидався на дітей з ножем (відео: YouTube)

Нагадаємо, п'яний пасажир кидався на поліцію з ножем в поїзді Рівне-Миколаїв. Вночі провідник поїзда №122 звернувся в поліцію через те, що хтось розбив вікно в тамбурі.

Правоохоронці побачили в одного пасажира свіжі порізи на руках і спробували з'ясувати подробиці події, але чоловік повів себе дуже агресивно. До того ж у нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Він схопив ніж і почав ним погрожувати.

Раніше в Одесі в магазині підліток влаштував бійку з охоронцем, який образив його маму. Інцидент стався у продуктовому магазині "Таврія В", який знаходиться на вулиці Разумовській в районі Молдаванки. При цьому конфлікт між молодим хлопцем, чоловіком потрапив на відео.