Бронюк рассекретил, как ему удалось похудеть почти на 30 кг

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я в шутку всегда говорю, что эта диета называется ПМЖ - "Попробуй меньше жрать". Отлично. Оно получается", - с юмором отметил певец.

В то же время он сказал, что лишний вес приносил ему дискомфорт, когда было сложно делать элементарные вещи.

"На самом деле каждый сам принимает решение, и все эти шутки про хорошего человека, которого должно быть много, смешные, оно приносит свои последствия, когда ты не можешь комфортно, например, элементарно нагнуться, чтобы завязать шнурки в кроссовках, надо принимать какие-то решения. Я такое решение принял", - подчеркнул Бронюк.

Чтобы сбросить лишние килограммы, он также отказался от спиртных напитков.

"Полностью отказался от алкоголя, хотя не имел проблем с ним, но он провоцировал неконтролируемое потребление закуски или еды. Также я стал более-менее рационально питаться", - подытожил музыкант.

Отметим, что ранее артист весил более 120 килограммов. По словам Бронюка, ему было тяжело выступать на сцене, играть с детьми и выполнять простые бытовые дела.

Напомним, Виктор Бронюк - музыкант, фронтмен группы ТИК и директор филармонии. Группа стала популярной благодаря песням "Олені", "Вчителька", "Свєта", "Сірожине пірожине".

После начала полномасштабного вторжения РФ Бронюк вступил в ТрО и до сих пор занимается волонтерством. Кроме того, он стал еще и актером и снялся в сериале "АТП Перевізники".



Виктор Бронюк сейчас (фото предоставлено артистом)

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