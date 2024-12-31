Бритни Спирс после примирения с сыновьями поделилась откровенными подробностями: "Плачу каждый день"

Бритни Спирс впервые за два года воссоединилась со своими сыновьями Джейденом и Шоном, показав в соцсетях эмоциональное видео. А теперь она обнародовала в блоге другие щемящие подробности касательно этого.

Что написала Бритни Спирс

Исполнительница поделилась подробностями по поводу восстановления связи с младшим сыном Джейденом, который родился в ее браке с бывшим мужем Кевином Федерлайном.

В сети певица показала фото парня, где тот позировал на фоне пустыни. Он предстал в джинсах и красной футболке, и благодаря этому можно понять, как именно сейчас выглядит юноша.

Сын Бритни Спирс Джейден (фото: instagram.com/britneyspears)

В подписи к кадрам Бритни призналась, что до сих пор не верит, что ей удалось возобновить общение с Джейденом. Они не виделись годами, а потому теперь звезду ждало много открытий.

Она высказалась о взрослении своего ребенка и отметила, что 18-летний парень умнее ее. Также Бритни поблагодарила его за то, что он пошел ей навстречу.

"Мой навсегда! Удивительно, что мы как близнецы, но он мальчик, а я девочка! Он мой, я не видела его два с половиной года, а может и три! Я в шоке! Он вернулся и будто старше и умнее меня! Он мужчина, и я плачу каждый день из-за чуда", - написала Бритни.

Сын Бритни Спирс Джейден (фото: instagram.com/britneyspears)

Сыновья, как известно, увиделись с матерью на Рождество, однако в соцсетях она показала лишь Джейдена. 19-летнего Шона певица решила не показывать подписчикам. Говоря о примирении с детьми, Спирс говорила, что это настоящее чудо, и что она переполнена любовью и благословением.

В прошлом семья имела непростые отношения, в частности из-за звездных скандалов с артисткой. Сыновья критиковали мать из-за ее обнаженного контента в соцсетях, а также различных выходок.

Лишь недавно Бритни удалось освободиться от опеки отца и начать самостоятельную жизнь. Один из сыновей высказывал мнение о том, что не против общаться с матерью, но искренне хочет, чтобы она эмоционально и психически выздоровела.

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Что касается Кевина Федерлайна, то бывший избранник певицы сейчас имеет новые отношения. Вместе с сыновьями и своей партнершей он перебрался жить на Гавайи.

После развода с Кевином Бритни имела еще один брак, но он также распался. Сейчас тему своей личной жизни она активно не комментирует.