Британці поскаржилися на алергію після вакцини від COVID-19: чи варто хвилюватися українцям

У Великобританії після початку вакцинації у двох медпрацівників відбулася гостра алергічна реакція на щеплення від коронавірусу від фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Це привернуло увагу людей, які скептично ставляться до COVID-19 і вакцині.

У двох працівників Національної служби охорони здоров'я Великобританії була історія серйозних алергічних реакцій, тому вони носили з собою спеціальний шприц з адреналіном. Їм надали необхідну допомогу, і з ними все добре. Про це повідомляє BBC.

Британське Агентство по регулюванню лікарських засобів та товарів медичного призначення поки порадило відмовитися від вакцинації тим, у кого є серйозні алергічні реакції на лікарські препарати або їжу.

При цьому необхідно розуміти, що будь-яке щеплення, не тільки від коронавірусу, може викликати алергічну реакцію. Експерти говорять, що алергія у такій ситуації не є чимось несподіваним.

Лікарі зазначають, що хвилюватися не варто, оскільки в інструкціях більшості відомих лікарських препаратів говориться, що вони можуть викликати різні реакції, але при цьому вони рідко у кого проявляються.

Американське дослідження 2015 року показало, що на мільйон щеплень припадає 1 випадок важкої алергічної реакції організму людини.

Вся справа в чутливості організму до компонентів, які входять до складу вакцини, наприклад, желатин або яєчний білок. Людям, які страждають алергією на яйця, іноді не рекомендують робити щеплення від грипу.

Експерти також зазначають, що у людей серйозну алергію може викликати навіть звичайна їжа. Однак це стосується далеко не кожного.

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