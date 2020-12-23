"Британський" коронавірус вже потрапив до України: що відомо

Українець заразився на новий різновид коронавірусу - так званий британський COVID-19 - і дізнався про це зовсім випадково. Зараз чоловік вже перебуває на заробітках у Чехії, однак хворів в Ужгороді.

Як виявилося, чоловік підхопив нову хворобу на початку грудня. Про це пише "Сьогодні".

"Коли він повернувся до Чехії на роботу він разом зі своїм роботодавцем повинен був узгодити питання свого обстеження, і він був обстежений вже в Чехії. І санітари в Чеській республіці почали його розпитувати, де він був, що робив. Це його налякало, і він мені скинув результати свого аналізу, свого тесту", - розповів лікар чоловіка, інфекціоніст Віктор Петров.

Мутований COVID виявили під час обстеження в Чехії, а ось лікувався чоловік вдома на Закарпатті. Таким чином він міг контактувати з родичами або медиками.

Вірус нового типу, який передається швидше, ніж "оригінал", виявити у чоловіка не було можливості. За словами Петрова, він не здогадувався, що його українець хворів на атиповий штам - він "абсолютно не відрізнявся", коронавірус був в легкій формі, все обійшлося без ускладнень, у чоловіка була втрата смаку.

Незважаючи на такий випадок, офіційно в Україні поки новий штам "британського коронавірусу" ще не зареєстрували. У Центрі громадського здоров'я запевнили, що тести чутливі до всіх видів COVID-19. Тобто тест підтвердить, що людина хвора, але який саме штам - не покаже.

"Всі системи, які використовуються в Україні прицільно працюють на частки самого вірусу, і таким чином вони можуть діагностувати навіть мутовану версію цього коронавірусу", - розповів в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

В Україні планують в цьому місяці удосконалити ПЛР-системи, щоб вони могли "розпізнавати" білки нового вірусу. Втім, для цього потрібні спеціальні лабораторії, щоб мати можливість вивчати геном вірусу, а таких в Україні немає.

Раніше стало відомо, потрібні нові вакцини від "британського" коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно український лікар розвіяв фейки про мутації коронавірусу.