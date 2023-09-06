В Британии погибла украинская беженка с двумя детьми: что известно о трагедии

Детали трагедии в Англии

Авария произошла в воскресенье, 3 сентября, на автодороге А61.

В результате столкновения двух автомобилей с двухэтажным автобусом погибли 35-летняя Дарья Бартенева, ее шестилетний сын Игорь и 15-летняя падчерица Анастасия. Эта трагедия произошла через семь месяцев после гибели отца детей в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года.

По информации от полиции, Дарья Бартенева и ее двое детей находились в одной машине, серебристом Vauxhall Meriva, когда около 14:20 произошло столкновение с автобусом и синей Toyota Aygo. Эта авария случилась между Саут-Стейнли и Рипли, недалеко от Рипона.

Отмечается, что семья приехала в Британию всего пять недель назад.

Место, где случилась авария (Скриншот)

"К сожалению, все трое пассажиров Vauxhall Meriva погибли в результате столкновения", - с горечью сообщили в полиции.

Кроме этого, пострадал водитель автобуса, его доставили в больницу с травмами ноги. Два человека, которые находились в Toyota, не пострадали.