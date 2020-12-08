ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Британії від коронавірусу вакцинували Вільяма Шекспіра

Автор: Людмила Жукова

Великобританія - перша країна, що почала вакцинацію населення від коронавірусу. 90-річна Маргарет Кінан перша отримала щеплення від COVID-19, а слідом за нею це зробив тезка відомого англійського поета - Вільям Шекспір.

Популярні новини

Як повідомляє LADbible, чоловікові 81 рік і він родом з того ж графства, що і його великий тезка. Літнього британця вакцинували від COVID-19 у тієї ж університетській лікарні Ковентрі, що і Маргарет Кінан.

В клініці чоловік представився, як Вільям Шекспір. Але ніхто не знає, чи це його справжнє ім'я, документів у нього ніхто не питав. Відзначається, що він живе в графстві Йоркшир, там же де народився письменник.

У Британії вакцинували від коронавірусу Вільяма Шекспіра (фото: ladbible.com)

Зазначимо, що 81-річний чоловік і 90-річна Маргарет були щеплені вакциною від коронавірусу, розробленою фармацевтичними компаніями Pfizer і BioNTech. Таким чином, двоє літніх людей поклали початок масовій вакцинації, яка планується в Британії.

Нагадаємо, Великобританія першою в світі схвалила вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Першими щеплення отримають люди з груп ризику. Зокрема, такими вважають працівників та мешканців будинків престарілих, медиків та людей старше 80 років.

Як ми писали раніше, першу людину в світі вакцинували від коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус