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Британець просить Зеленського врятувати його від бандитів: усі деталі

STYLERПерсони    23.10.2019 - 10:23
Британець просить Зеленського врятувати його від бандитів: усі деталі
До Зеленського звернувся громадянин Великобританії (колаж: РБК-Україна)

Володимира Зеленського попросили вплинути на корумповану систему українського правосуддя

До Володимира Зеленського з відкритим листом звернувся громадянин Великобританії, який вже кілька років домагається справедливості. Саркіс Рамез Кхаліл в грудні 2016 року уклав кредитний договір на придбання п'ятикімнатної квартири в Києві, але став жертвою шахраїв.

Аферисти скористалися тим, що чоловік був за кордоном і з допомогою приватного нотаріуса підробили документи і переоформили квартиру на іншу людину. Кхаліл вже четвертий раз намагається в суді довести своє право на володіння нерухомістю. У вересні 2019 року прохання позивача було задоволено частково, а 24 жовтня відбудеться нове засідання, пише Апостроф.

Варто відзначити, що ця ж нотаріус раніше була засуджена за підробку документів. На даний момент проти неї порушено 50 позовів, але вона продовжує працювати на Печерську.

Крім того, в справі замішана і "чорний ріелтор", на яку і переписали квартиру. Вона вже кілька років сидить у Лук'янівському СІЗО - їй закидають вбивство і заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Саркіс Рамез Кхаліл обурений, чому справа про таку очевидно шахрайську схему розглядається так довго (на документах був поставлений навіть не підпис британця, а написане його прізвище російською, якою він не володіє).

Громадянин Великобританії звернувся до президента України з проханням втрутитися.

"Я, громадянин Великобританії, звертаюся до Вас, як до президента України, для відновлення справедливості, оскільки вважаю, що в Україні повинні працювати тільки чесні, порядні нотаріуси і судді", - пише Кхаліл.

Крім того, британець акцентував, що тотальна корумпованість системи українського правосуддя відлякує іноземних інвесторів від України.

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