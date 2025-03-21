Брал за волосы и трусил: экс-возлюбленная Парфенюка рассказала о домашнем насилии во время беременности

По словам блогерши, конфликты между ней и Парефенюком часто приобретали крайне жестокий характер.

"У нас были очень жестокие ссоры. Не говорю, что я идеальная и сидела как мышка, а он на меня кричал. Как и в других парах, бывают ссоры, но у нас это было жестоко. Он был очень агрессивным, поэтому иногда мне становилось очень страшно", - поделилась блогерша.

Она также рассказала, что пыталась найти способ избегать таких ситуаций и спрашивала у партнера, как действовать во время его вспышек гнева. Симбочка и Илья Парфенюк (фото: instagram.com/simbochkka)

"Когда мы мирились, я говорила: 'Что мне нужно сделать, когда у тебя снова будет такая агрессия? Я же тебя даже не вывожу на эмоции, не говорю ничего в ответ, не пытаюсь тебя как-то задеть'. Он сказал говорить такую фразу: "Илюша, ты же не такой. Все хорошо, что с тобой?", - призналась она.

Симбочка призналась, что неоднократно пыталась успокоить Parfeniuk, обращаясь к нему именно теми словами, которые он сам посоветовал, однако это не давало никакого эффекта.

В определенный момент звезда Tiktok даже решила снять на видео его агрессивное поведение, чтобы показать, как он выглядит во время конфликтов, однако и это не принесло результатов.

Инфлюенсерка говорит, что самый жесткий конфликт между ними произошел, когда она была на седьмом месяце беременности. Она вышла в прямой эфир с блогером Никоглаем, который ранее оскорбил Parfeniuk, надеясь, что тот публично попросит прощения у ее бывшего жениха.

Однако это лишь спровоцировало певца - он обозвал ее "мразью и тварью", а потом оставил в Ивано-Франковске и сам уехал в Черновцы.

Девушка поделилась, что решила поехать за любимым. Прибыв в отель, где он остановился, она ждала его примерно полтора часа, но он так и не вышел. Зато в переписке продолжал оскорблять ее. Симбочка и Илья Парфенюк (фото: instagram.com/simbochkka)

По словам блогерши, из-за стресса у нее появилась боль в нижней части живота. Прохожие вызвали скорую помощь, и после проведенного УЗИ врачи подтвердили, что с ребенком все в порядке.

Узнав о госпитализации бывшей невесты, артист приехал забрать ее из клиники, однако их ссора на этом не завершилась.

"Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднял, бросил на кровать, поэтому я ударилась животом о перила. Это был мягкий матрас, но все равно больно - у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит, и говорит: "Ты мерзость, ты жизни не стоишь", - рассказала интернет-звезда.

Напомним, в ноябре прошлого года Симбочка объявила о разрыве с певцом Parfeniuk. В 2023 году артист сделал ей предложение, а в марте 2024-го у пары родилась дочь София. Однако их отношения не выдержали испытаний.

Исполнитель тогда объяснил, что они приняли непростое решение разойтись, чтобы сохранить ментальное здоровье друг друга, и заверил, что, несмотря на разрыв, они с экс-возлюбленной сделают все возможное для счастливого детства своей дочери.

Однако со временем певец рассказал о трудностях в отношениях с Симбочкой. По его словам, блогерша вела "жизнь напоказ" и создавала слишком идеализированный образ их любви, что его не устраивало.

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