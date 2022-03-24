Браття ромали, віджимаємо техніку, на підході - кораблі: гранатометник "Циган" закликав воювати за Україну

"В цей нелегкий час ми всі маємо бути єдині. Я - одесит, українсько-єврейський циган, закликаю всіх своїх братів до дестабілізації ворога нашого ворога і допомоги нашій армії.

Браття ромали, віджимаємо у орків техніку, на підході - кораблі! Слава Україні!" - закликав нацгвардієць.

Зазначимо, що на стороні України воюють люди різної національності: болгари, азербайджанці, білоруси, румуни, казахи, вірмени тощо.

Адже ми боремося за наші життя, нашу землю, наші права, наше достоїнство, наші свободи і наші мрії. І ми сильні і єдині, незалежно від національностей, віри і мови спілкування.