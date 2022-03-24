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Браття ромали, віджимаємо техніку, на підході - кораблі: гранатометник "Циган" закликав воювати за Україну

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 13:59
Браття ромали, віджимаємо техніку, на підході - кораблі: гранатометник "Циган" закликав воювати за Україну Скріншот відео: Нацгвардієць "Циган"
Автор: Світлана Мащенко

Українсько-єврейський ром з Одеси доводить, що окупанти дещо "поплутали", коли прийшли "денацифікувати" українців. Адже Україна - це свідомий вибір кожного з нас, яка би кров в нас не текла.

Відео з бійцем Національної гвардії, гранатометником, з'явилося в Telegram.

"В цей нелегкий час ми всі маємо бути єдині. Я - одесит, українсько-єврейський циган, закликаю всіх своїх братів до дестабілізації ворога нашого ворога і допомоги нашій армії.

Браття ромали, віджимаємо у орків техніку, на підході - кораблі! Слава Україні!" - закликав нацгвардієць.

Зазначимо, що на стороні України воюють люди різної національності: болгари, азербайджанці, білоруси, румуни, казахи, вірмени тощо.

Адже ми боремося за наші життя, нашу землю, наші права, наше достоїнство, наші свободи і наші мрії. І ми сильні і єдині, незалежно від національностей, віри і мови спілкування.

Раніше ми писали про бійців Міжнародного миротворчого батальйону імені Шейха Мансура - чеченців, які воюють на стороні України.

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

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